У Києві затримано завербованого ФСБ військового, який готував удари по столичних ТЕЦ

СБУ затримала у Києві військового перевертня, який готував нові удари РФ по столичних ТЕЦ.

Про це повідомляє Служба безпеки.

Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ залучила свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ.

Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.

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Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони.

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого "куратора" з ФСБ від 100 до 1 тис. доларів США. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації.

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За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадуємо:

Це не перше затримання агентів ФСБ, які допомагали росіянам реалізувати плани зі знищення енергоінфраструктури Києва.

Так, у вересні 2022 року в Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. Зрадники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи у РФ матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території.

У лютому 2023 року СБУ викрила співробітника "Укрзалізниці", який працював на ФСБ і коригував ракетні удари ТЕЦ Києва. Ворожий поплічник передавав окупантам і координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

Російським агентом виявився діючий посадовець Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення. У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

У серпні 2023 року Служба безпеки України затримала чергового російського агента, який допомагав окупантам готувати обстріли київських ТЕЦ. Затриманим виявився директор департаменту однієї зі столичних страхових компаній, якого російська спецслужба завербувала дистанційно.

Після початку повномасштабної війни чоловік, імітуючи ведення страхового бізнесу, ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств начебто з метою укладення договорів страхування. Насправді зрадник використовував зустрічі, щоб дізнатися про наслідки прильотів по українських об’єктах критичної інфраструктури: масштаби пошкоджень, технічний стан атакованих електростанцій у Києві тощо.