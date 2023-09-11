В Киеве задержан завербованный ФСБ военный, который готовил удары по столичным ТЭЦ

СБУ задержала в Киеве военного оборотня, который готовил новые удары РФ по столичным ТЭЦ.

Об этом сообщает Служба безопасности.

Чтобы привлечь военного к негласному сотрудничеству, ФСБ привлекла своего резидента (руководителя агентурной группы). Им оказался бывший военнослужащий Нацгвардии, который уволился со службы по состоянию здоровья и выехал в одну из европейских стран. Там он начал работать на ФСБ.

Находясь за пределами Украины, резидент давал указания своему агенту в Киеве. В частности, попросил собирать геолокации тепловых электростанций в столице.

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Также врага интересовали сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты подразделениями Сил обороны.

Всю полученную информацию российский агент направлял резиденту через мессенджер в виде фотографий с описанием системы охраны.

За каждое выполненное задание оба фигуранта получали от своего "куратора" из ФСБ от 100 до 1 тыс. долларов США. Сумма зависела от сложности проведенной "работы" и важности добытой информации.

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По имеющимся данным, разведывательные сведения нужны были оккупантам для подготовки к новым воздушным ударам по Киеву на период холодов.

Сотрудники СБУ задержали российского агента в результате многоэтапной спецоперации во время выполнения им вражеского задания.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напоминаем:

Это не первое задержание агентов ФСБ, которые помогали россиянам реализовать планы по уничтожению энергоинфраструктуры Киева.

Так, в сентябре 2022 года в Киеве разоблачили агентурную группу ФСБ, которая передавала врагу координаты столичных ТЭЦ для срыва отопительного сезона. Предатели осуществляли фотофиксацию объектов, передавая в РФ материалы с пометками на электронных картах и детальным описанием прилегающей территории.

В феврале 2023 года СБУ разоблачила сотрудника "Укрзализныци", который работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по ТЭЦ Киева. Вражеский приспешник передавал оккупантам и координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.

Российским агентом оказался действующий чиновник Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения. В случае захвата региона захватчики обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.

В августе 2023 года Служба безопасности Украины задержала очередного российского агента, который помогал оккупантам готовить обстрелы киевских ТЭЦ. Задержанным оказался директор департамента одной из столичных страховых компаний, которого российская спецслужба завербовала дистанционно.

После начала полномасштабной войны мужчина, имитируя ведение страхового бизнеса, инициировал личные встречи с руководителями киевских энергогенерирующих предприятий якобы с целью заключения договоров страхования. На самом деле предатель использовал встречи, чтобы узнать о последствиях прилетов по украинским объектам критической инфраструктуры: масштабы повреждений, техническое состояние атакованных электростанций в Киеве и тому подобное.