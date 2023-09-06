СБУ викрила корупційні схеми на митницях трьох областей та хабарницю в податковій на Одещині

Служба безпеки викрила корупційні схеми на Одеській, Львівській та Житомирській митницях, а також викрила на корупції чиновницю Державної податкової служби Одещини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Чотирьох посадоців митних органів вже затримали правоохоронці, чиновниці податкової повідомили про підозру.

Підозрювана - керівниця одного з підрозділів Південного управління Державної податкової служби - вимагала хабар у 5 тис. дол в місцевого підприємця. Натомість ˗ обіцяла відновити його господарську діяльність, навіть попри ризики у звітній документації.

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Що стосується митників, то СБУ встановила, що посадовців за хабарі "допомагали" бізнесменам ввозити свої товари "за прискореною процедурою" та "обходити" обов’язкові імпортні платежі.

Так, в Одесі затримали заступника начальника управління місцевого підрозділу Держмитслужби, який "занижував" для імпортерів митну вартість зарубіжної продукції широкого вжитку.

Щомісяця через цю схему посадовець проводив майже 100 товарних контейнерів, кожен з яких "оцінював" у 500 дол.

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У Львові затримали головного державного інспектора митного поста "Краківець", який вимагав гроші за нестворення бюрократичних перешкод під час митного оформлення міжнародних відправлень. У випадку відмови надати хабар - погрожував додатковими перевірками та затягуванням термінів проходження митного контролю.

У Житомирі перед судом постануть очільниця місцевої митниці та її підлеглий – начальник відділу контролю митної вартості.

"Посадовці створили власне організоване злочинне угруповання і регулярно одержували хабарі від підприємців за "безперешкодне" ввезення іноземних товарів в Україну", - додали в СБУ.

За всіма справами тривають розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.