СБУ продовжує викривати агентуру, яка допомагала росіянам обстрілювати київські ТЕЦ

Служба безпеки України затримала чергового російського агента, який допомагав окупантам готувати обстріли київських ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманим виявився директор департаменту однієї зі столичних страхових компаній, якого російська спецслужба завербувала дистанційно.

Після початку повномасштабної війни чоловік, імітуючи ведення страхового бізнесу, ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств начебто з метою укладення договорів страхування.

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Насправді зрадник використовував зустрічі, щоб дізнатися про наслідки прильотів по українських об’єктах критичної інфраструктури: масштаби пошкоджень, технічний стан атакованих електростанцій у Києві тощо.

Отримані відомості агент ГРУ передавав через месенджер своєму куратору зі спецслужби. Цю інформацію загарбники використовували для підготовки нових і коригування повторних ракетних ударів по ТЕЦ столиці під час опалювального сезону.

СБУ затримала зрадника за місцем його проживання в одному із селищ Київської області.

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Зараз зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадуємо:

Це не перше затримання агентів ФСБ, які допомагали росіянам реалізувати плани зі знищення енергоінфраструктури Києва.

Так, у вересні 2022 року в Києві викрили агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. Зрадники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи у РФ матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території.

У лютому 2023 року СБУ викрила співробітника "Укрзалізниці", який працював на ФСБ і коригував ракетні удари ТЕЦ Києва. Ворожий поплічник передавав окупантам і координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві.

Російським агентом виявився діючий посадовець Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення. У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.