Дефіцит електроенергії: у середу Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи

Попри зниження температури, у середу вечірній максимум споживання знизився лише на 3% за літній рекорд, відтак Україна ввечері застосовувала аварійну допомогу з енергосистеми Європи.

Про це повідомляє Укренерго.

У середу температура знизилася на 4℃, але попри це вечірній максимум споживання був лише на 3% нижчим за літній рекорд 21 серпня.

Аби покрити попит, Укренерго з 18:00 до 22:00 застосовувало аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії обсягом 1800 МВт-год. Аварійна допомога не є комерційним імпортом, а є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.

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Причиною став дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, продовжується активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку.

Наразі обсягів імпорту з Європи, який формується в рамках функціонування ринку електроенергії, не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням та обмеженими можливостями генерації.

У четвер Україна майже не імпортує електроенергії: максимальна потужність поставок зі Словаччини в вечірні години становить 30 МВт. Експорт відсутній.

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Також окупанти продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру. На ранок четверга через бойові дії та з інших причин знеструмлено 412 населених пунктів. Є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

Щодо ремонтів, то вже відновлено частину обладнання на підстанції у південному регіоні. Це підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами одразу в кількох областях. Роботи продовжуються для повного відновлення функціонала підстанцій.

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Російський обстріл у четвер завдав серйозних пошкоджень одній з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, внаслідок чого вона припинила виробництво електроенергії

22 серпня Україні другий день поспіль довелося брати рекордну аварійну допомогу для покриття попиту на електроенергію, причому попередній рекорд, встановлений 21 серпня, був перевищений вдвічі.