Україна запросила рекордну аварійну допомогу по електроенергії: вдвічі перевищено попередній рекорд

22 серпня Україні другий день поспіль довелося брати рекордну аварійну допомогу для покриття попиту на електроенергію, причому попередній рекорд, встановлений 21 серпня, був перевищений вдвічі.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Так, з 13:00 до 22:00 обсяг запиту на аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії становив 3900 МВт-год. Це майже вдвічі більше рекорду, встановлено в понеділок - 2000 МВт-год.

Як пояснила НЕК, 22 серпня споживання трималося на верхніх позначках, а його вечірній максимум лише на 2,5% був нижчим за рекорд усього літа 21 серпня.

Реклама:

"Основна причина її застосування - дефіцит електроенергії в енергосистемі через великий обсяг пошкоджень на теплових та гідроелектростанціях. Крім того, триває активна ремонтна кампанія на атомних електростанціях, які готуються до роботи на максимальній потужності взимку", - зазначило "Укренерго".

Там додали, що обсягів імпорту з Європи не вистачає для покриття різниці між збільшеним споживанням і обмеженими можливостями вироблення на електростанціях.

Нагадуємо:

Реклама:

Україна влітку цього року вже кілька разів приймала аварійну допомогу від Європи для підтримки балансу між виробництвом і споживанням електроенергії:

7 червня з 20:00 до 23:00 від енергосистеми Румунії ( обсяг невідомий ),

8, 12 і 28 червня - з Румунії та Польщі загальним обсягом 1200 МВт-год, 1600 МВт-год і 1200 МВт-год відповідно,

27 липня - з Румунії з 13:00 до 16:00 обсягом 1200 МВт-год,

16 і 17 серпня - з Румунії в період 19:00-22:00 обсягом по 1200 МВт-год,

22 серпня - з Польщі та Румунії з 18:00 до 22:00 у рекордному обсязі 2000 МВт-год.

Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми. Україна може використовувати аварійну допомогу від сусідніх країн завдяки синхронній роботі енергосиcтеми України з європейською енергосистемою ENTSO-E.