Росіяни обстріляли одну з ТЕС ДТЕК – вона призупинила роботу

Російський обстріл у четвер завдав серйозних пошкоджень одній з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго, внаслідок чого вона припинила виробництво електроенергії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"На щастя, обійшлося без жертв", – додають у компанії. Щодо ТЕС, то було серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Після припинення обстрілів енергетики зможуть розпочати ліквідувати наслідки атаки та відновлювати роботу обладнання. Компанія синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго".

Реклама:

Зазначається, що ця ТЕС вже неодноразово зазнавала атак раніше. Усього з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані 34 рази. Внаслідок обстрілів 3 енергетики загинуло, 28 були поранені. Також були загиблі та поранені серед працівників підрядних організацій та рятувальників.