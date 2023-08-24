Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы

Несмотря на снижение температуры, в среду вечерний максимум потребления снизился лишь на 3% за летний рекорд, поэтому Украина вечером применяла аварийную помощь из энергосистемы Европы.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В среду температура снизилась на 4℃, но несмотря на это вечерний максимум потребления был лишь на 3% ниже летнего рекорда 21 августа.

Чтобы покрыть спрос, Укрэнерго с 18:00 до 22:00 применяло аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии объемом 1800 МВт-ч. Аварийная помощь не является коммерческим импортом, а является последним и самым дорогим мероприятием экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, который не требует отключения потребителей.

Реклама:

Причиной стал дефицит электроэнергии в энергосистеме из-за большого объема повреждений на тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, продолжается активная ремонтная кампания на атомных электростанциях, которые готовятся к работе на максимальной мощности зимой.

Сейчас объемов импорта из Европы, который формируется в рамках функционирования рынка электроэнергии, не хватает для покрытия разницы между увеличенным потреблением и ограниченными возможностями генерации.

В четверг Украина почти не импортирует электроэнергии: максимальная мощность поставок из Словакии в вечерние часы составляет 30 МВт. Экспорт отсутствует.

Реклама:

Также оккупанты продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру. На утро четверга из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 412 населенных пунктов. Есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Что касается ремонтов, то уже восстановлена часть оборудования на подстанции в южном регионе. Это повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям сразу в нескольких областях. Работы продолжаются для полного восстановления функционала подстанций.

Напоминаем:

Российский обстрел в четверг нанес серьезные повреждения одной из теплоэлектростанций ДТЭК Энерго, в результате чего она прекратила производство электроэнергии

22 августа Украине второй день подряд пришлось брать рекордную аварийную помощь для покрытия спроса на электроэнергию, причем предыдущий рекорд, установленный 21 августа, был превышен вдвое.