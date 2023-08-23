У "Дії" запущено антикорупційний інструмент для моряків: схема на 150 млн доларів у минулому 

На порталі державних послуг "Дія" запущено інструмент підтвердження або підвищення кваліфікації моряка.

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Морякам більше не треба платити хабарі, відвідувати держоргани та збирати папірці. Кілька кліків у "Дії" — і ви підтвердили або підвищили кваліфікацію чи подали скаргу на відмову в отриманні кваліфікаційних документів, де б не були", - зазначив Федоров, підкресливши, що створена "абсолютно нова філософія у взаємодії моряків й Адміністрації судноплавства".

За словами Федорова, таким чином буде знищена схема, на якій корупціонери заробляли на "послугах" по 150 млн доларів на рік.

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"Схема вже в минулому", - наголосив він.

Нагадуємо:

Раніше Київський окружний адмінсуд спробував заборонити Адміністрації судноплавства виконувати повноваження в частині дипломування моряків і фактично заблокував процедуру прозорого дипломування.

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У червні Шостий апеляційний адмінсуд скасував ухвалу Київського окружного адмінсуду.