Місце проживання можна знову змінити онлайн в "Дії"
У "Дію" повернули та вдосконалили послугу зміни реєстрації місця проживання.
Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"Тепер, щоб змінити місце проживання, не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Робите лічені кліки в Дії — і статус у реєстрі змінюється автоматично, а ви економите свій час та нервові клітини", - написав Федоров.
Онлайн-послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку.
Для того, аби змінити місце проживання дитини, користувач "Дії" маєте бути повнолітнім та отримати дозвіл другого з батьків.
Міністр цифрової трансформації додав, що разом з Міноборони працюють над відновленням послуги для чоловіків призовного віку.
Послугу розробили спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
Нагадуємо:
В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене внаслідок війни житло.