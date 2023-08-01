Програму "єОселя" розширили: хто може взяти іпотечний кредит
Державна програма іпотечного кредитування "єОселя" з 1 серпня стала доступною для більшої кількості українців.
Про це повідомила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.
З 1 серпня набули чинності ухвалені Урядом зміни до Постанови КМУ №856 "Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством "Укрфінжитло" доступного іпотечного кредитування громадян України".
Відтепер отримати кредит на житло під 7% можуть:
- українці, які не мають власного житла, або воно менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї;
- ветерани та члени їх родин;
- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих ветеранів та Захисників і Захисниць України;
- ВПО.
Фіксована річна ставка за іпотекою у гривні становитиме 7%, перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років.
За програмою "єОселя" можну придбати квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.
Завдяки ухваленим змінам тепер взяти іпотеку можна й у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях – на територіях, які не перебувають в окупації та на яких не ведуться активні бойові дії.
Заявки на участь у програмі "єОселя" приймаються на порталі та в астосунку "Дія".
"єОселя" вже виявилося дуже популярною. Те, що українці у час війни не бояться купувати власне житло у кредит — найкраща ознака того, що люди вірять у нашу перемогу. Не просто вірять, а знають, що вона настане", – резюмувала Свириденко.
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Нагадуємо:
До кінця року кількість сімей, які отримають кредити на житло програмою "єОселя", становитиме 10 тисяч.