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Програму "єОселя" розширили: хто може взяти іпотечний кредит

Вівторок, 1 серпня 2023, 13:55 - Анастасія Жарикова

Державна програма іпотечного кредитування "єОселя" з 1 серпня стала доступною для більшої кількості українців.

Про це повідомила перша віцепрем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

З 1 серпня набули чинності ухвалені Урядом зміни до Постанови КМУ №856 "Деякі питання забезпечення приватним акціонерним товариством "Укрфінжитло" доступного іпотечного кредитування громадян України".

Відтепер отримати кредит на житло під 7% можуть:

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  • українці, які не мають власного житла, або воно менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї;
  • ветерани та члени їх родин;
  • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих ветеранів та Захисників і Захисниць України;
  • ВПО.

Фіксована річна ставка за іпотекою у гривні становитиме 7%, перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років.

За програмою "єОселя" можну придбати квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Завдяки ухваленим змінам тепер взяти іпотеку можна й у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях – на територіях, які не перебувають в окупації та на яких не ведуться активні бойові дії.

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Заявки на участь у програмі "єОселя" приймаються на порталі та в астосунку "Дія".

"єОселя" вже виявилося дуже популярною. Те, що українці у час війни не бояться купувати власне житло у кредит — найкраща ознака того, що люди вірять у нашу перемогу. Не просто вірять, а знають, що вона настане", – резюмувала Свириденко.

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Нагадуємо:

До кінця року кількість сімей, які отримають кредити на житло програмою "єОселя", становитиме 10 тисяч.

Дія Мінекономіки кредит іпотека
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Економічна правда
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