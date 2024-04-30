У Нацраді закликали державу припинити офіційну комунікацію в Telegram

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк на тлі блокування ботів української розвідки заявила, що державі слід припинити офіційну комунікацію в Telegram.

Про це Герасим'юк сказала в ефірі телемарафону, передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Хоча Telegram і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза Telegram, і треба цю заборону негайно запроваджувати", – заявила очільниця Нацради.

Крім цього, Герасим'юк розповіла, що Нацрада працює з європейськими партнерами для того, щоби внести Telegram у перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства.

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Нагадаємо:

Головне управлінні розвідки Міноборони України 28 квітня повідомило, що платформа Telegram заблокувала низку офіційних ботів, у тому числі й чат-бот української розвідки.

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Водночас, вже 29 квітня офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу.