В "Дії" запущен антикоррупционный инструмент для моряков: схема на 150 млн долларов в прошлом
На портале государственных услуг "Дія" запущен инструмент подтверждения или повышения квалификации моряка.
Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Морякам больше не надо платить взятки, посещать госорганы и собирать бумажки. Несколько кликов в "Дії" - и вы подтвердили или повысили квалификацию или подали жалобу на отказ в получении квалификационных документов, где бы ни были", - отметил Федоров, подчеркнув, что создана "абсолютно новая философия во взаимодействии моряков и Администрации судоходства".
По словам Федорова, таким образом будет уничтожена схема, на которой коррупционеры зарабатывали на "услугах" по 150 млн долларов в год.
"Схема уже в прошлом", - подчеркнул он.
Напоминаем:
Ранее Киевский окружной админсуд попытался запретить Администрации судоходства выполнять полномочия в части дипломирования моряков и фактически заблокировал процедуру прозрачного дипломирования.
В июне Шестой апелляционный админсуд отменил постановление Киевского окружного админсуда.