В "Дії" запущен антикоррупционный инструмент для моряков: схема на 150 млн долларов в прошлом 

На портале государственных услуг "Дія" запущен инструмент подтверждения или повышения квалификации моряка.

Об этом сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Морякам больше не надо платить взятки, посещать госорганы и собирать бумажки. Несколько кликов в "Дії" - и вы подтвердили или повысили квалификацию или подали жалобу на отказ в получении квалификационных документов, где бы ни были", - отметил Федоров, подчеркнув, что создана "абсолютно новая философия во взаимодействии моряков и Администрации судоходства".

По словам Федорова, таким образом будет уничтожена схема, на которой коррупционеры зарабатывали на "услугах" по 150 млн долларов в год.

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"Схема уже в прошлом", - подчеркнул он.

Напоминаем:

Ранее Киевский окружной админсуд попытался запретить Администрации судоходства выполнять полномочия в части дипломирования моряков и фактически заблокировал процедуру прозрачного дипломирования.

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В июне Шестой апелляционный админсуд отменил постановление Киевского окружного админсуда.