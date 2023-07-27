Дія.City вже налічує 600 резидентів
Четвер, 27 липня 2023, 20:19 -
До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися 600 українських і міжнародних компаній.
Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У Дія.City вже 600 резидентів — продовжуємо розвивати найкращий податковий простір Європи", – написав він.
Серед нових резидентів, зокрема:
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- GIS Art — компанія з розробки програмного забезпечення з фокусом на геоінформаційних системах;
- Keenethics — компанія, що створює вебсайти та мобільні застосунки;
- iGama — продуктова ІТ-компанія, яка пропонує технологічні рішення для різних видів бізнесу;
- Intellectsoft — американська сервісна компанія з офісом в Україні, займається IT-консалтингом, розробкою та менеджментом продуктів і сервісів, а також системною інтеграцією;
- SBRobotiks — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці та впровадженні передових робототехнічних рішень з автоматизації й інтелектуалізації логістичних процесів.
"Сприятливі податкові умови, інструменти для залучення інвестицій та можливості для побудови прозорої корпоративної структури — ключові переваги простору, які приваблюють українські й міжнародні компанії", – зазначили у пресслужбі Дія.City.
Дізнатися більше про умови вступу можна за посиланням.
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