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Дія.City вже налічує 600 резидентів

Четвер, 27 липня 2023, 20:19 - Анастасія Жарикова

До податкової та правової системи для технологічного бізнесу "Дія.City" вже приєдналися 600 українських і міжнародних компаній.

Про це повідомив віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У Дія.City вже 600 резидентів — продовжуємо розвивати найкращий податковий простір Європи", – написав він.

Серед нових резидентів, зокрема:

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  • GIS Art — компанія з розробки програмного забезпечення з фокусом на геоінформаційних системах;
  • Keenethics — компанія, що створює вебсайти та мобільні застосунки;
  • iGama — продуктова ІТ-компанія, яка пропонує технологічні рішення для різних видів бізнесу;
  • Intellectsoft — американська сервісна компанія з офісом в Україні, займається IT-консалтингом, розробкою та менеджментом продуктів і сервісів, а також системною інтеграцією;
  • SBRobotiks — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці та впровадженні передових робототехнічних рішень з автоматизації й інтелектуалізації логістичних процесів.

"Сприятливі податкові умови, інструменти для залучення інвестицій та можливості для побудови прозорої корпоративної структури — ключові переваги простору, які приваблюють українські й міжнародні компанії", – зазначили у пресслужбі Дія.City.

Дізнатися більше про умови вступу можна за посиланням.

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