Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) доповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще 18 кейсами.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Так, список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
- Amega Global Ltd
- HYCM
- ACCUINDEX
- Duar Soft
- CapitalXtend
- AXIORY
- FONDEXX
- Gonzo Invest
- ForexChief
- IQcent
- VIDEFOREX
- Worldforex
- Bethle Aster
- Forex EuroClub
- VINEX TRADE/ТОВ "ВІНЕКС ТРЕЙД"
- BITCOINBTC
- Школа Алекса Яновского
- Kievs Credits Union Bank.
Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційному вебсайті регулятора в розділі "Захист прав інвесторів".
У регуляторі нагадали про значні ризики, "пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється".
"Комісія висвітлює на своїй англомовній версії вебсайту проєкти, які можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США, офіси таких компаній часто знаходяться на території України. Так, при пошуку в інтернеті для англомовних громадян буде не складно знайти офіційне джерело, яке може упередити від інвестування в сумнівні проєкти.
Також Комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятору США з метою посилення інформаційного впливу на цю проблематику", - заявив член Комісії Іраклій Барамія.
Економічна правда