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Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

Четвер, 17 серпня 2023, 17:09 - Олексій Павлиш

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) доповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще 18 кейсами. 

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Так, список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

Повний перелік сумнівних проєктів наведений на офіційному вебсайті регулятора в розділі "Захист прав інвесторів".

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У регуляторі нагадали про значні ризики, "пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється".

"Комісія висвітлює на своїй англомовній версії вебсайту проєкти, які можуть ошукати не тільки громадян України, а також громадян країни ЄС, США, офіси таких компаній часто знаходяться на території України. Так, при пошуку в інтернеті для англомовних громадян буде не складно знайти офіційне джерело, яке може упередити від інвестування в сумнівні проєкти.

Також Комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками регулятору США з метою посилення інформаційного впливу на цю проблематику", - заявив член Комісії Іраклій Барамія.

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Економічна правда

НКЦПФР компанії інвестиції шахрайство
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