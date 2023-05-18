Права власності на 700 тисяч компаній обліковуватимуть по новому

З 1 січня 2024 року права власності (частки) в товариствах з обмеженою відповідальністю (ТОВ) та товариствах з додатковою відповідальністю (ТДВ) зможе обліковувати "Національний депозитарій" (НДУ).

Відповідне рішення 17 травня прийняла Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Наразі права власності в ТОВ та ТДВ фіксуються реєстраторами та відображаються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Облік часток в НДУ буде можливим у випадку одностайного прийняття такого рішення всіма учасниками компанії з відповідним закріпленням в статуті. Тобто це право, а не обов'язок.

Компанії, які скористаються ним, але з тих чи інших причин захочуть відмовитись від послуг НДУ можуть повернутись в облікову систему ЄДР.

Що дає компаніям переведення обліку прав власності на частки до депозитарної системи? Серед названих НДУ переваг варто відзначити можливість проведення зборів учасників в електронній формі, вищий ступінь захисту системи у порівнянні з ЄДР.

Як і у випадку з державним реєстром інформація про власників часток в компаніях буде публічною, але розкриватиметься на сайті НДУ.

"Реалізація проєкту щодо запровадження можливості переведення обліку часток до депозитарію стала відповіддю на запит товариств щодо відповідних послуг", – пояснив член правління НДУ Олексій Тарасенко.

За останніми даними Державної служби статистики, станом на кінець 2020 року в Україні було зареєстровано 674 тис ТОВ та 1,5 тис ТДВ.

Економічна правда