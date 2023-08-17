Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) дополнила перечень сомнительных инвестиционных проектов еще 18 кейсами.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Так, список был дополнен следующими сомнительными проектами:

Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном веб-сайте регулятора в разделе "Защита прав инвесторов".

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В регуляторе напомнили о значительных рисках, "связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется".

"Комиссия освещает на своей англоязычной версии веб-сайта проекты, которые могут обмануть не только граждан Украины, а также граждан страны ЕС, США, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины. Так, при поиске в интернете для англоязычных граждан будет не сложно найти официальный источник, который может уберечь от инвестирования в сомнительные проекты.

Также Комиссия планирует провести встречи с коллегами из европейских регуляторов и представителями регулятора США с целью усиления информационного воздействия на эту проблематику", - заявил член Комиссии Ираклий Барамия.

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Экономическая правда