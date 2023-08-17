Регулятор обновил перечень сомнительных инвестпроектов
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) дополнила перечень сомнительных инвестиционных проектов еще 18 кейсами.
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Так, список был дополнен следующими сомнительными проектами:
- Amega Global Ltd
- HYCM
- ACCUINDEX
- Duar Soft
- CapitalXtend
- AXIORY
- FONDEXX
- Gonzo Invest
- ForexChief
- IQcent
- VIDEFOREX
- Worldforex
- Bethle Aster
- Forex EuroClub
- VINEX TRADE/ТОВ "ВІНЕКС ТРЕЙД"
- BITCOINBTC
- Школа Алекса Яновского
- Kievs Credits Union Bank.
Полный перечень сомнительных проектов приведен на официальном веб-сайте регулятора в разделе "Защита прав инвесторов".
В регуляторе напомнили о значительных рисках, "связанных с инвестированием через лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется".
"Комиссия освещает на своей англоязычной версии веб-сайта проекты, которые могут обмануть не только граждан Украины, а также граждан страны ЕС, США, офисы таких компаний часто находятся на территории Украины. Так, при поиске в интернете для англоязычных граждан будет не сложно найти официальный источник, который может уберечь от инвестирования в сомнительные проекты.
Также Комиссия планирует провести встречи с коллегами из европейских регуляторов и представителями регулятора США с целью усиления информационного воздействия на эту проблематику", - заявил член Комиссии Ираклий Барамия.
Экономическая правда