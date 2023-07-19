Власник Jaguar Land Rover побудує у Британії завод з виробництва акумуляторів для електрокарів
Середа, 19 липня 2023, 19:27 -
Автомобілньий концерн Tata Group, власник бренду Jaguar Land Rover, підтвердив плани побудувати гфабрику з виробництва акумуляторів для електромобілів у Британії.
Про це пише Sky News.
Компанія заявила, що інвестиції в розмірі 4 млрд фунтів стерлінгів створять до 4 тис нових робочих місць і ще тисячі в більш широкому ланцюжку поставок.
Це перша гігафабрика компанії за межами Індії.
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Очікується, що виробництво на новому підприємстві розпочнеться у 2026 році.
"Багатомільярдні інвестиції Tata Group у новий завод акумуляторів у Великій Британії є свідченням потужності нашої автомобільної промисловості та її кваліфікованих працівників", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.
Економічна правда
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