Власник Jaguar Land Rover побудує у Британії завод з виробництва акумуляторів для електрокарів

Автомобілньий концерн Tata Group, власник бренду Jaguar Land Rover, підтвердив плани побудувати гфабрику з виробництва акумуляторів для електромобілів у Британії.

Про це пише Sky News.

Компанія заявила, що інвестиції в розмірі 4 млрд фунтів стерлінгів створять до 4 тис нових робочих місць і ще тисячі в більш широкому ланцюжку поставок.

Це перша гігафабрика компанії за межами Індії.

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Очікується, що виробництво на новому підприємстві розпочнеться у 2026 році.

"Багатомільярдні інвестиції Tata Group у новий завод акумуляторів у Великій Британії є свідченням потужності нашої автомобільної промисловості та її кваліфікованих працівників", - заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Економічна правда

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