Світового портового оператора DP World внесли до переліку міжнародних спонсорів війни

dp world

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни одного з найбільших світових портових операторів DP World (Dubai Port World).

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

У Агентстві пояснили, що причиною такого рішення є те, що компанія з ОАЕ не лише не припиняє вести бізнес з Росією, а й посилює співпрацю з агресором. Зокрема, минулого місяця DP World підписала угоду з російською державною корпорацією "Росатом" щодо розвитку Північного морського шляху.

Саме "Росатом" контролює тимчасово окуповану ЗАЕС.

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Компанія DP World спеціалізується на логістиці вантажів, роботі портових терміналів, морських послугах і зонах вільної торгівлі. DP World обробляє 70 млн контейнерів, які щорічно привозять близько 70 тис суден, та працює в понад 69 країнах на всіх континентах.

Після підписання угоди з Росатомом голова уряду рф Михайло Мішустін заявив, що розвиток Північного морського шляху – це стратегічний проект, який додатково принесе в бюджет росії близько 20 трлн рублів (224 млрд дол. США). Таким чином прямо підтверджується вигода держави-терориста від співпраці з DP World.

"Ці додаткові кошти будуть використані росією, у тому числі, для фінансування війни проти України", - наголошує НАЗК.

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Відповідно до заявленої інформації, протяжність Північного морського шляху складе понад 5,6 тис км, від Мурманська до Владивостока вздовж узбережжя морів та Північного Льодовитого і Тихого океанів.

Стратегічне співробітництво компаній сприятиме транзиту товарів до росії в обхід санкцій, враховуючи те, що "Росатом" на системній основі надає послуги російському ВПК, імпортуючи заборонені компоненти для російських танків та авіації. Також Північним морським шляхом можуть переправляти й інші нелегальні вантажі та зброю.

Крім цього, DP World активна і в Україні: в 2020 році компанія придбала 51% контейнерного терміналу ТІС у Південному порті, завдяки чому володіє достатньою інформацією про стан галузі морських перевезень в Україні через агресію РФ. Також DP World здійснює перевалку українського зерна, у тому числі, в межах роботи "зернового коридору".

Нагадуємо:

Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни корпорацію Unilever, яка широко представлена в Україні брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove тощо.

Економічна правда