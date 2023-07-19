Владелец Jaguar Land Rover построит в Британии завод по производству аккумуляторов для электрокаров
Среда, 19 июля 2023, 19:27 -
Автомобильный концерн Tata Group, владелец бренда Jaguar Land Rover, подтвердил планы построить фабрику по производству аккумуляторов для электромобилей в Британии.
Об этом пишет Sky News.
Компания заявила, что инвестиции в размере 4 млрд фунтов стерлингов создадут до 4 тыс новых рабочих мест и еще тысячи в более широкой цепочке поставок.
Это первая гигафабрика компании за пределами Индии.
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Ожидается, что производство на новом предприятии начнется в 2026 году.
"Многомиллиардные инвестиции Tata Group в новый завод аккумуляторов в Великобритании является свидетельством мощности нашей автомобильной промышленности и ее квалифицированных работников", - заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Экономическая правда
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