Activision Blizzard і Microsoft продовжили термін закриття угоди, щоб отримати дозвіл від Британії

Компанії Activision Blizzard та Microsoft у середу продовжили термін закриття угоди вартістю 69 млрд доларів на три місяці - до 18 жовтня - оскільки працюють над тим, щоб отримати дозвіл Великої Британії на найбільшу угоду в історії ігрової індустрії.

Про це пише Reuters.

Змінені умови також збільшують плату за розірвання угоди до 3,5 мільярда доларів з 3 мільярдів доларів, якщо вона не буде закрита до 29 серпня, і до 4,5 мільярда доларів після 15 вересня.

"Спочатку компанії домовились закрити угоду до 18 липня, але регуляторні зусилля США щодо блокування поглинання та прагнення Британії реструктуризувати її затримали закриття.

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Спроба Федеральної торгової комісії США тимчасово зупинити угоду була двічі відхилена: спочатку федеральним суддею, а потім апеляційним судом", - нагадує агентство.

Британське Управління з питань конкуренції та ринків раніше вирішило заблокувати угоду, але минулого тижня змінило свій курс і продовжило термін прийняття остаточного рішення до 29 серпня після того, як рішення американського суду залишило Британію наодинці з опозицією.

Нагадаємо:

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Корпорація Microsoft подолала основні перешкоди на шляху до купівлі виробника відеоігор Activision Blizzard після того, як суд в США схвалив угоду вартістю 69 мільярдів доларів, а британський регулятор припустив, що він може переглянути свою позицію.

Економічна правда