Activision Blizzard і Microsoft продовжили термін закриття угоди, щоб отримати дозвіл від Британії
Компанії Activision Blizzard та Microsoft у середу продовжили термін закриття угоди вартістю 69 млрд доларів на три місяці - до 18 жовтня - оскільки працюють над тим, щоб отримати дозвіл Великої Британії на найбільшу угоду в історії ігрової індустрії.
Про це пише Reuters.
Змінені умови також збільшують плату за розірвання угоди до 3,5 мільярда доларів з 3 мільярдів доларів, якщо вона не буде закрита до 29 серпня, і до 4,5 мільярда доларів після 15 вересня.
"Спочатку компанії домовились закрити угоду до 18 липня, але регуляторні зусилля США щодо блокування поглинання та прагнення Британії реструктуризувати її затримали закриття.
Спроба Федеральної торгової комісії США тимчасово зупинити угоду була двічі відхилена: спочатку федеральним суддею, а потім апеляційним судом", - нагадує агентство.
Британське Управління з питань конкуренції та ринків раніше вирішило заблокувати угоду, але минулого тижня змінило свій курс і продовжило термін прийняття остаточного рішення до 29 серпня після того, як рішення американського суду залишило Британію наодинці з опозицією.
Нагадаємо:
Корпорація Microsoft подолала основні перешкоди на шляху до купівлі виробника відеоігор Activision Blizzard після того, як суд в США схвалив угоду вартістю 69 мільярдів доларів, а британський регулятор припустив, що він може переглянути свою позицію.
Економічна правда