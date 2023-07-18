Фінська фармкомпанія Orion Pharma пішла з Росії

Фінська фармацевтична компанія Orion Pharma заявила про припинення роботи в РФ.

Про це йдеться у звітності компанії за перше півріччя 2023 року.

У звіті, зокрема, йдеться, що зниження операційного прибутку компанії на 33,5% рік до року, до 102 млн євро, "було зумовлено кількома причинами, зокрема разовими, такими як припинення діяльності в Росії".

За даними Orion Pharma, вихід із Росії призвів до зниження прибутку виробника в січні - червні 2023 року на 25 млн євро порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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"Раніше Orion Pharma, яка, зокрема, виробляє включений до переліку життєво важливих ліків "Метипред", офіційно не заявляла про відхід з російського ринку. У звіті також не йдеться про те, що компанія зупинила поставки в Росію.

Однак там зазначено, що у 2023 році "оборот Orion в Росії буде істотно нижчим, ніж у 2022 році", - пише Forbes Russia.

Orion Pharma працювала в Росії 15 років.

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Восени 2022 року повідомлялось, що компанія розпочала ліквідацію російського офісу.

Економічна правда