Окупанти спричинили сильне задимлення в Енергодарі, яке тримається вже місяць

В окупованому Енергодарі Запорізької області вже місяць тримається значне задимлення, спричинене управлінням окупантами Запорізькою ТЕС.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Вже протягом місяця мешканці міста регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях (особливо першого мікрорайону), спричинене роздмухуванням пилу з золовідвалів Запорізької ТЕС", - написав він.

Останнім часом загарбники придумали собі ще й нову розвагу: як тільки вітер посилюється, вони влаштовують автомобільні перегони прямо по золовідвалу, тим самим значно посилюючи підіймання пилу в атмосферу.

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"Через недолуге "управління" окупантів, регулярні обстріли та відсутність належного утримання золовідвалів утворюються великі хмари пилу, які розносяться вітром по місту", - констатував мер.

Орлов пояснив, що золовідвали - це місця складування золи та шлаку, які утворюється у процесі роботи теплової електростанції при спалюванні твердих палив. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані. Для безпечного утримання золовідвалів необхідно регулярно поливати пил водою, як це робили працівники підприємства до окупації.

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На початку червня у мерії Енергодару порадили жителям залишити місто через потенційні ризики на ЗАЕС.

Окупанти планують забирати житло жителів Енергодару, щоб заохотити росіян працювати на ЗАЕС.