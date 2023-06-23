Рівень води в ставку-охолоджувачу Запорізької АЕС продовжує незначне зниження

23 червня, другий день поспіль, фіксується нехай і незначне, але зниження рівня води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС.

Це випливає з повідомлення НАЕК "Енергоатом".

"Станом на 06:00 23 червня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,60 м", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 22 червня, "Енергоатом" також повідомляв про незначне зниження рівня води. На той момент він становив 16,61 м.

Для порівняння, станом на 14 червня, коли рівень води залишався без змін, він становив 16,67 м.

Водночас, навіть в умовах незначного зниження рівня води, цього достатньо для забезпечення потреб станції.

"Ситуація залишається стабільною та контрольованою", - зазначають в "Енергоатомі".

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м.

"Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадуємо:

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.