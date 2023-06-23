В Україні розгорнуто штаби на випадок теракту на Запорізький АЕС: МВС надало роз'яснення

Відсьогодні, 23 червня, в Україні починають роботу штаби, які розгорнуто на випадок теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає Ліга.нет.

Міністр розповів, чим займатимуться штаби, що повинні знати громадяни на випадок теракту, і як координуватиметься взаємодія представників влади, фахівців та населення.

За його словами, до роботи штабів залучені енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.

"Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки", – сказав Клименко.

Він зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

Найближчими днями, буде проведено навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів.

Водночас населенню потрібно знати, що на час "ситуації, яка може виникнути", люди не повинні виходити з укриттів без команди. Кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

"Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби", – сказав він.

Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом, сказав очільник МВС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.

"Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ..." – сказав Клименко.

Нагадуємо:

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку "провести всі необхідні заходи, всю необхідну роз'яснювальну роботу з нашими людьми за всіма наявними ризиками", пов'язаними зі станом справ на Запорізькій АЕС. Про це він сказав у відеозверненні в четвер.

За словами президента, розвідка, СБУ та МВС вже "проговорили відповідні безпекові питання".