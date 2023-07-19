Оккупанты спровоцировали сильное задымление в Энергодаре, которое держится уже месяц

В оккупированном Энергодаре Запорожской области уже месяц держится значительное задымление, вызванное управлением оккупантами Запорожской ТЭС.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"Уже в течение месяца жители города регулярно наблюдают значительное задымление на улицах (особенно первого микрорайона), вызванное раздуванием пыли с золоотвалов Запорожской ТЭС", - написал он.

В последнее время захватчики придумали себе еще и новое развлечение: как только ветер усиливается, они устраивают автомобильные гонки прямо по золоотвалу, тем самым значительно усиливая подъем пыли в атмосферу.

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"Из-за непутевого "управления" оккупантов, регулярных обстрелов и отсутствия надлежащего содержания золоотвалов образуются большие облака пыли, которые разносятся ветром по городу", - констатировал мэр.

Орлов пояснил, что золоотвалы - это места складирования золы и шлака, которые образуется в процессе работы тепловой электростанции при сжигании твердых топлив. Эти отходы имеют высокую концентрацию ядовитых веществ. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния. Для безопасного содержания золоотвалов необходимо регулярно поливать пыль водой, как это делали работники предприятия до оккупации.

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В начале июня в мэрии Энергодара посоветовали жителям покинуть город из-за потенциальных рисков на ЗАЭС.

Оккупанты планируют забирать жилье жителей Энергодара, чтобы поощрить россиян работать на ЗАЭС.