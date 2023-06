Каховська ГЕС: МАГАТЕ заявило про запуск програми допомоги Україні

У МАГАТЕ заявили про запуск програми допомоги Україні у віддовідь на затоплення дамби у Новій Каховці. Гендиректор Рафаель Гроссі днями очолить місію МАГАТЕ в Україні.

Про це Гроссі повідомив у Twitter.

"Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби в Новій Каховці та запит президента України Володимира Зеленського щодо міжнародної допомоги", - заявив Гроссі.

Today, I am launching a programme of assistance to 🇺🇦 #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O