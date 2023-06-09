Каховська ГЕС: МАГАТЕ заявило про запуск програми допомоги Україні

У МАГАТЕ заявили про запуск програми допомоги Україні у віддовідь на затоплення дамби у Новій Каховці. Гендиректор Рафаель Гроссі днями очолить місію МАГАТЕ в Україні.

Про це Гроссі повідомив у Twitter.

"Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби в Новій Каховці та запит президента України Володимира Зеленського щодо міжнародної допомоги", - заявив Гроссі.

Today, I am launching a programme of assistance to 🇺🇦 #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O June 9, 2023

Він також сказав, що днями очолить місію МАГАТЕ в Україні, яка, зокрема, стосуватиметься Запорізької АЕС.

За словами Гроссі, він також представить Зеленському новий план МАГАТЕ. За його словами, Україна може розраховувати на підтримку організації під час подолання наслідків Каховської катастрофи.

"За допомогою ядерних методик ми визначимо вплив на питну воду, здоров’я людей, ґрунти і водні ресурси, а також оцінимо цілісність критичної інфраструктури", - додав гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо:

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі очолить наступну місію організації на Запорізькій атомній електростанції після підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Вранці 6 червня Оперативне командування "Південь" повідомило, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, згодом обласна військова адміністрація підтвердила цю інформацію. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.

Читайте більше: Найгірше вже минуло чи ще попереду? Інтерв'ю з головою "Укргідроенерго" про ситуацію на Каховській ГЕС

Міста на Дніпропетровщині можуть залишитися без води. Що про це відомо?

Економічна правда