Україна та Росія не схвалили план захисту ЗАЕС від МАГАТЕ

Росія не погодились дотримуватись п’яти принципів, викладених у вівторок головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, для захисту окупованої Росією ЗАЕС. Україна запропонувала додати до них ще два принципи.

Про це повідомляє Reuters.

Гроссі протягом кількох місяців намагався напрацювати угоду щодо зменшення ризику ядерної аварії внаслідок воєнних дій.

П’ять принципів МАГАТЕ включали заборону нападу на або з АЕС, а також заборону розміщення важкого озброєння, такого як реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи та боєприпаси, а також танки чи військовий персонал.

Також глава МАГАТЕ закликав до того, щоб електростанція залишалася доступною та безпечною та щоб всі її основні системи були захищені від атак або диверсій.

Керівник ядерної служби ООН назвав ситуацію в Запоріжжі "надзвичайно крихкою та небезпечною" та додав, що військова діяльність триває в регіоні і цілком може суттєво посилитися найближчим часом.

Хоча Росія заявила, що зробить усе можливе, щоб захистити електростанцію, яку вона окупувала більше року, вона не взяла на себе чітких зобов’язань дотримуватися п’яти принципів Гроссі.

"Пропозиції пана Гроссі щодо забезпечення безпеки Запорізької АЕС узгоджуються з тими заходами, які ми вже тривалий час реалізуємо", – заявив посол Росії в ООН Василь Небензя.

Посол України при ООН Сергій Кислиця заявив, що ці принципи потрібно доповнити вимогою повної демілітаризацією та деокупацією станції.

Економічна правда