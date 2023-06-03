Ситуація на ЗАЕС залишається вразливою та потенційно небезпечною – МАГАТЕ

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Запорізька атомна електростанція вже три місяці залишається без зовнішнього резервного живлення, що робить її надзвичайно вразливою та небезпечною на випадок повторного виходу з ладу єдиної лінії електропередач.

Про це йдеться в заяві МАГАТЕ.

Зазначається, що ЗАЕС продовжує покладатися на єдину лінію електропередач напругою 750 кВ для зовнішнього електропостачання, необхідного для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної та фізичної ядерної безпеки.

Резервна лінія електропередач напругою 330 кВ, яка була пошкоджена 1 березня на іншому березі Дніпра досі не відремонтована, оскільки Україна заявила, що військові дії не дозволили її фахівцям отримати безпечний доступ до місця, розташованого на підконтрольній їй території, щоб відремонтувати лінію.

"Відсутність будь-яких резервних варіантів означає, що коли лінія 750 кВ відключається - як це сталося 22 травня - найбільша в Європі атомна електростанція (АЕС) змушена покладатися на аварійні дизель-генератори як на останню лінію захисту, що, безумовно, є нестійкою ситуацією", – підкреслюють в МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголошує на важливості дотримання п'яти принципів, встановлених агентством для захисту об'єкта під час військового конфлікту.

"Один з п'яти конкретних принципів, які Генеральний директор представив Раді Безпеки ООН 30 травня, спрямований на запобігання ядерній аварії, передбачає, що енергопостачання ЗАЕС "не повинно піддаватися ризику" і що необхідно докласти всіх зусиль, щоб забезпечити постійну доступність і безпеку енергопостачання за межами майданчика", – йдеться в заяві.

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Інші принципи включають зобов'язання не здійснювати напади з території станції або проти неї, не використовувати її як сховище або базу для важкого озброєння, а також захищати споруди, системи і компоненти, необхідні для її безпечної і надійної роботи, від нападів або актів саботажу.

Гроссі планує незабаром відвідати Запорізьку АЕС, що стане третім його візитом на об’єкт.

Нагадаємо:

Росія не погодилась дотримуватись п’яти принципів, викладених у вівторок головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, для захисту окупованої Росією ЗАЕС. Україна запропонувала додати до них ще два принципи.