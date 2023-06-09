Каховская ГЭС: МАГАТЭ заявило о запуске программы помощи Украине

В МАГАТЭ заявили о запуске программы помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке. Гендиректор Рафаэль Гросси на днях возглавит миссию МАГАТЭ в Украине.

Об этом Гросси сообщил в Twitter.

"Сегодня я запускаю программу помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке и запрос президента Украины Владимира Зеленского о международной помощи", - заявил Гросси.

Today, I am launching a programme of assistance to 🇺🇦 #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O June 9, 2023

Он также сказал, что на днях возглавит миссию МАГАТЭ в Украине, которая, в частности, будет касаться Запорожской АЭС.

По словам Гросси, он также представит Зеленскому новый план МАГАТЭ. По его словам, Украина может рассчитывать на поддержку организации во время преодоления последствий Каховской катастрофы.

"С помощью ядерных методик мы определим влияние на питьевую воду, здоровье людей, почвы и водные ресурсы, а также оценим целостность критической инфраструктуры", - добавил гендиректор МАГАТЭ.

Напомним:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси возглавит следующую миссию организации на Запорожской атомной электростанции после подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Утром 6 июня Оперативное командование "Юг" сообщило, что российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, позже областная военная администрация подтвердила эту информацию. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что началась эвакуация местного населения из опасных районов.

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Экономическая правда