Каховская ГЭС: МАГАТЭ заявило о запуске программы помощи Украине

В МАГАТЭ заявили о запуске программы помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке. Гендиректор Рафаэль Гросси на днях возглавит миссию МАГАТЭ в Украине.

Об этом Гросси сообщил в Twitter.

"Сегодня я запускаю программу помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке и запрос президента Украины Владимира Зеленского о международной помощи", - заявил Гросси.

Today, I am launching a programme of assistance to 🇺🇦 #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O