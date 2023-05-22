Гендиректор МАГАТЕ відреагував на черговий блекаут на ЗАЕС
Понеділок, 22 травня 2023, 10:36 -
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коментуючи те, що Запорізька АЕС всьоме за час окупації втратила зовнішнє електропостачання, заявив, що ситуація з ядерною безпекою на станції "вкрай вразлива".
Про це він написав у Twitter.
"Сьогодні вранці українська Запорізька АЕС всьоме за час конфлікту втратила зовнішнє електропостачання, що змусило її покладатися на аварійні дизель-генератори.
Ми повинні домовитися про захист станції зараз; така ситуація не може продовжуватися", - написав Гроссі.
Нагадаємо:
Через обстріл ЗАЕС всьоме з початку окупації переходить в режим блекауту.
Економічна правда