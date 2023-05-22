Всі розділи
Укр / Рус

Гендиректор МАГАТЕ відреагував на черговий блекаут на ЗАЕС

Понеділок, 22 травня 2023, 10:36 - Олексій Павлиш

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коментуючи те, що Запорізька АЕС всьоме за час окупації втратила зовнішнє електропостачання, заявив, що ситуація з ядерною безпекою на станції "вкрай вразлива".

Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні вранці українська Запорізька АЕС всьоме за час конфлікту втратила зовнішнє електропостачання, що змусило її покладатися на аварійні дизель-генератори.

Ми повинні домовитися про захист станції зараз; така ситуація не може продовжуватися", - написав Гроссі.

Нагадаємо:

Через обстріл ЗАЕС всьоме з початку окупації переходить в режим блекауту.

Економічна правда

МАГАТЕ АЕС атомна енергетика ядерна енергетика війна
Матеріали за темою
Зеленський: РФ повинна передати ЗАЕС під повний контроль України та МАГАТЕ 21 травня 2023, 15:51
МАГАТЕ провело ротацію експертів на окупованій Запорізькій АЕС 1 травня 2023, 15:22
МАГАТЕ провело неоголошені перевірки на Рівненській і Хмельницькій АЕС 19 квітня 2023, 15:23
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті