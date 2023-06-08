Tesla розглядає можливість будівництва заводу в Іспанії за 4,5 мільярда євро – ЗМІ
Американський виробник електромобілів Tesla веде переговори з керівництвом регіонального уряду Валенсії в Іспанії про будівництво автомобільного заводу.
Про це повідомила газета Cinco Dias з посиланням на неназвані джерела, близькі до переговорів, пише Reuters.
Загальний обсяг інвестицій компанії в завод може перевищити 4,5 мільярда євро.
Представник регіонального уряду Валенсії повідомив Reuters, що він провів зустрічі і переговори з невідомою компанією про "великі інвестиції в автомобільну промисловість", але відмовився надати більш детальну інформацію, пославшись на конфіденційність переговорів.
Компанія Tesla не відразу відповіла на запит про коментар, а центральний уряд Іспанії відмовився від коментарів.
Раніше німецький автовиробник Volkswagen заявив, що планує інвестувати до 3 мільярдів євро у завод з виробництва акумуляторів у містечку Сагунто в районі Валенсії.
Іспанія є другим найбільшим виробником автомобілів в Європі і використовує фонди ЄС для відновлення після пандемії COVID, щоб залучити автовиробників до інвестування у виробництво як акумуляторів, так і електромобілів.
Економічна правда