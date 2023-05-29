Маск цього тижня вперше за три роки відвідає Китай – ЗМІ

Гендиректор Tesla Ілон Маск, як очікується, цього тижня відвідає Китай - це буде його перша поїздка в країну за останні три роки.

Про це пише Reuters з посиланням на 3 ознайомлені джерела.

Очікується, що Маск зустрінеться з високопоставленими китайськими чиновниками і відвідає завод Tesla в Шанхаї, повідомили два джерела на умовах анонімності.

"Не відразу було зрозуміло, з ким зустрінеться Маск і що вони обговорюватимуть. Tesla та Інформаційний офіс Державної ради Китаю не одразу відповіли на запити про коментарі", - пише агентство.

У березні Reuters повідомляло, що Маск планує поїздку до Китаю і прагне зустрітися з китайським прем'єром Лі Цянем вже у квітні, точний час залежить від того, чи буде Лі вільний.

Китай є другим найбільшим ринком для Tesla після США, а її завод у Шанхаї - найбільшим виробничим центром автовиробника.

Маск також володіє соціальною мережею Twitter, яка заборонена в Китаї, хоча деякі люди мають доступ до неї через VPN.

"Ця поїздка стане першим візитом Маска до Китаю після того, як на початку 2020 року він сколихнув інтернет, танцюючи на сцені під час заходу на заводі Tesla в Шанхаї.

Це також відбудеться в той час, коли Tesla бореться з численними проблемами, включаючи посилення конкуренції з китайськими автовиробниками, які експортують вироблені в Китаї електромобілі, оскільки попит на найбільшому автомобільному ринку в світі слабшає", - додає видання.

Раніше цього місяця Маск заявив в інтерв'ю CNBC, що "існують певні обмеження щодо нашої здатності розширюватися в Китаї". Він додав: "Це не проблема попиту".

У тому ж інтерв'ю Маск сказав, що напруженість у відносинах між США і Китаєм "повинна турбувати всіх".

Економічна правда