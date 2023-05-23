Tesla почала продавати в Канаді свої електромобілі китайського виробництва

Виробник електромобілів Tesla завершив перші поставки в Північну Америку зі свого заводу в Шанхаї, виставивши на продаж у Канаді моделі Model 3 і Model Y китайського виробництва.

Про це пише Reuters.

На сайті Tesla показані як задньопривідні автомобілі Model Y, так і повнопривідна версія Model 3, доступні для негайної доставки в Британську Колумбію, з кодами, що вказують на те, що вони були виготовлені на гігафабриці Tesla в Шанхаї, зазначаэ агентство.

Обидві моделі мають право на федеральне стимулювання в розмірі 5 тис канадських доларів (3 700 доларів США) в Канаді, яка, на відміну від США, не пов'язує субсидії на електромобілі з місцем розташування заводу, який виготовив автомобіль.

Представники Tesla в Китаї і в штаб-квартирі компанії в США не відразу відповіли на запити видання про коментарі.

Tesla та інші виробники електромобілів мають перевагу у витратах в Китаї, оскільки експорт з цього ринку стрімко зростає. У Канаді версія Model Y китайського виробництва коштує 61 990 канадських доларів. Це приблизно на 22% більше, ніж еквівалентна вартість автомобіля в Китаї до введення пільг.

Перехід Tesla на експорт до Канади з Шанхаю може допомогти їй зберегти автомобілі, вироблені на заводах у Каліфорнії та Техасі, для продажу в США, де вони мають право на потенційні податкові пільги в розмірі до 7 500 дол в рамках програми субсидій адміністрації Байдена.

Це також відкриває новий ринок для шанхайського заводу Tesla, на який минулого року припадало більше половини виробництва компанії.

Шанхайський завод Tesla виробляє електромобілі для продажу в Китаї та експортує їх на закордонні ринки, в тому числі в Європу. Але Tesla стикається зі зростаючою конкуренцією з боку виробників електромобілів у Китаї щодо ціни та характеристик, а її завод у Берліні нарощує виробництво Model Y для клієнтів у Європі.

"При виставленні автомобілів на продаж Tesla використовує код, який відповідає першим трьом цифрам ідентифікаційного номера транспортного засобу (VIN). VIN-коди для моделей Tesla, побудованих на шанхайському заводі, починаються з букв "LRW".

Було незрозуміло, скільки автомобілів Tesla китайського виробництва можна придбати в Канаді і скільки з них було продано.

Минулого місяця Tesla заявила, що запропонує в Канаді нову, дешевшу версію своєї Model Y - задньопривідний варіант кросовера в стилі SUV, який може претендувати на канадські урядові пільги", - додає видання.

Автомобілі, які підпадають під цю субсидію, на сайті Tesla мають VIN-код, який вказує на те, що вони були побудовані на заводі компанії в Шанхаї.

Економічна правда