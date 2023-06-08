Tesla рассматривает возможность строительства завода в Испании за 4,5 миллиарда евро – СМИ

Американский производитель электромобилей Tesla ведет переговоры с руководством регионального правительства Валенсии в Испании о строительстве автомобильного завода.

Об этом сообщила газета Cinco Dias со ссылкой на неназванные источники, близкие к переговорам, пишет Reuters.

Общий объем инвестиций компании в завод может превысить 4,5 миллиарда евро.

Представитель регионального правительства Валенсии сообщил Reuters, что он провел встречи и переговоры с неизвестной компанией о "крупных инвестициях в автомобильную промышленность", но отказался предоставить более подробную информацию, сославшись на конфиденциальность переговоров.

Компания Tesla не сразу ответила на запрос о комментарии, а центральное правительство Испании отказалось от комментариев.

Ранее немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что планирует инвестировать до 3 миллиардов евро в завод по производству аккумуляторов в городке Сагунто в районе Валенсии.

Испания является вторым крупнейшим производителем автомобилей в Европе и использует фонды ЕС для восстановления после пандемии COVID, чтобы привлечь автопроизводителей к инвестированию в производство как аккумуляторов, так и электромобилей.

Экономическая правда