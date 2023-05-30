Літак Маска приземлився в Пекіні – Reuters

Приватний літак, який користується гендиректор Tesla Ілон Маск, прибув до Пекіна.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

Очікується, що Маск зустрінеться з високопоставленими китайськими посадовцями і відвідає завод Tesla в Шанхаї, повідомили джерела агентства, і це буде його перша поїздка в Китай за останні три роки.

Компанія Tesla не відразу відповіла на прохання прокоментувати, чи прибув Маск до Китаю.

"Було незрозуміло, з ким Маск зустрінеться в уряді Китаю і які питання вони обговорюватимуть. Станом на другу половину дня вівторка державні ЗМІ Китаю не повідомляли про візит Маска", - пише видання.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що уряд вітає Маска та інших бізнес-лідерів, які прагнуть розвивати "взаємовигідне співробітництво".

У березні Reuters повідомило, що Маск планує поїздку до Китаю і шукає зустрічі з прем'єр-міністром Китаю Лі Цянем.

Поїздка відбувається в той час, коли Tesla стикається з посиленням конкуренції з боку електромобілів китайського виробництва і певною невизначеністю щодо планів розширення заводського комплексу в Шанхаї, який Маск востаннє відвідував на початку 2020 року.

Китай є другим найбільшим ринком збуту Tesla після США, а завод у Шанхаї - найбільшим виробничим центром виробника електромобілів.

Нагадаємо:

Гендиректор Tesla Ілон Маск, як очікується, цього тижня відвідає Китай - це буде його перша поїздка в країну за останні три роки.

Економічна правда