Конкурсная комиссия определилась с победителем отбора на должность главы АРМА

Елена Дума выиграла конкурс по отбору главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

"Елена Дума выиграла конкурс по отбору главы АРМА. За это решение проголосовали 6 из 8-ми членов конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

В августе 2021 года обязанности главы АРМА начал исполнять Дмитрий Жоравович. Это произошло после того, как его предшественник в статусе "и.о." Виталий Сигидин получил подозрение в присвоении 400 тыс. дол.

В августе 2022 года конкурсная комиссия не смогла выбрать претендента на должность главы АРМА.

31 марта 2023 года конкурсная комиссия объявила имена кандидатов на должность главы АРМА, которые по результатам тестирования прошли в следующие этапы конкурса: