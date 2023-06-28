Конкурсная комиссия определилась с победителем отбора на должность главы АРМА
Елена Дума выиграла конкурс по отбору главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Об этом сообщает Transparency International Ukraine.
"Елена Дума выиграла конкурс по отбору главы АРМА. За это решение проголосовали 6 из 8-ми членов конкурсной комиссии", - говорится в сообщении.
Напоминаем:
В августе 2021 года обязанности главы АРМА начал исполнять Дмитрий Жоравович. Это произошло после того, как его предшественник в статусе "и.о." Виталий Сигидин получил подозрение в присвоении 400 тыс. дол.
В августе 2022 года конкурсная комиссия не смогла выбрать претендента на должность главы АРМА.
31 марта 2023 года конкурсная комиссия объявила имена кандидатов на должность главы АРМА, которые по результатам тестирования прошли в следующие этапы конкурса:
- Артем Бринцов (79 баллов) - начальник отдела правового обеспечения аппарата Высшего антикоррупционного суда.
- Виктор Дубовик (75 баллов) - директор Департамента (руководитель офиса) Офиса противодействия рейдерству Министерства юстиции Украины.
- Елена Дума (80 баллов) - последняя указанная должность - заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации.
- Дмитрий Жоравович (80 баллов) - временно исполняющий обязанности председателя АРМА.
- Владимир Павленко (78 баллов) - до 27 сентября 2021 года занимал должность заместителя председателя АРМА.
- Андрей Потемкин (79 баллов) - до 2 января 2020 года занимал должность начальника юридического управления АРМА.
- Сергей Рокунь (79 баллов) - старший детектив, руководитель Первого отдела детективов Второго подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ.
- Александр Руденко (77 баллов) - адвокат, Председатель адвокатского объединения "РО ЛЕКС".
- Станислав Серегин (75 баллов) - начальник управления Центрально-западного МТУ АРМА.
- Константин Ткаченко (80 баллов) - адвокат, до 21 октября 2022 года был руководителем Департамента управления корпоративных прав ФГИУ.