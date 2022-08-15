Конкурс на голову АРМА: комісія не змогла обрати переможця

Конкурсна комісія з відбору голови Агентства з розшуку та управління активами не обрала жодного з кандидатів переможцем на посаду голови агентства.

Про це відомо з трансляції засідання на сайті Кабінету міністрів.

Для того, аби конкурсна комісія визнала кого-небудь із кандидатів переможцем, потрібно було отримати 6 голосів підтримки.

Так, Ірина Гуменюк отримала 2 голоси, Дмитро Жоравович – 2 голоси, Андрій Потьомкін – 3 голоси, Олександр Сидоржевський – 1 голос. Решта претендентів не отримали жодного голосу від комісії. Усього участь у конкурсі брали 7 осіб, троє зняли свої кандидатури.

Таким чином, жоден кандидат на голову АРМА не отримав необхідної кількості голосів від комісії для того, аби бути обраним на посаду.

Члени комісії вирішили направити протокол голосування до Кабінету міністрів. Водночас комісія не рекомендувала уряду проведення повторного конкурсу – підтримка відповідного звернення набрала 5 з 6 необхідних голосів.

Як зауважив член комісії Михайло Іваненко, комісія не може впливати на дії уряду, тож Кабмін "може вчинити як хоче щодо подальшої долі конкурсу".

ВІДЕО ДНЯ

Як раніше повідомляла ЕП, найбільш імовірними претендентами на перемогу в конкурсі були чинний в. о. голови АРМА Дмитро Жоравович, ексочільниця Центрального міжрегіонального територіального управління (МТУ) АРМА Ірина Гуменюк та екскерівник юридичного управління АРМА Андрій Потьомкін.

Читайте більше про те, як проходив відбір голови агенства і що буде далі у статті: Місце, куди потрапляють арештовані мільярдні активи росіян. Хто очолить АРМА?

Нагадуємо:

Очікувалося, що комісія оголосить імʼя постійного керівника 29 липня. Проте засідання завершилося відтермінуванням рішення до 15 серпня, адже жоден кандидат не отримав достатньої підтримки.

У серпні 2021 року обовʼязки голови АРМА почав виконувати Дмитро Жоравович. Це сталося після того, як його попередник у статусі "в.о." Віталій Сигидин отримав підозру у привласненні 400 тис дол.

У ЄС також прокоментували хід конкурсу на голову агентства. У коментарі ЕП очільник делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що "важливо не терміново завершити відбір та неодмінно призначити нового керівника, а переконатися, що АРМА очолюватиме людина з необхідними професійними компетенціями включно з доброчесністю високого рівня".



