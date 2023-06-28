АРМА передали майже 2 мільярди з рахунків компанії, пов'язаної з 1хBет

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В управління АРМА передали 1,9 млрд грн з рахунків компанії-нерезидента ТОВ "Роял Пей Юроп" (Sia Royal Pay Europe) - ця структура пов'язана із російським бізнесом, проти неї запроваджені санкції РНБО України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Передача грошей АРМА відбулася за результатами розслідування ДБР фактів заволодіння коштами, виділеними іноземними банками одній з українських комерційних банківських установ на загальну суму понад 30 млн євро.

У ході досудового слідства працівники ДБР викрили, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень, розташоване у Харкові, було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізосіб", - йдеться у повідомленні.

"У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями РНБО. Наразі нерухомість арештована та буде повернута в управління Фонду. Перерахування українському банку 30 млн євро теж було складовою цієї масштабної оборудки.

Протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти у Європу", - додали в ДБР.

За даними бюро, фактичним бенефіціарним власником компанії є громадянин РФ, пов’язаний із російським букмекером 1XBET. Проти нього також запроваджено санкції згідно з рішенням РНБО та відповідного указу президента.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.

Серед 287 юридичних осіб, які потрапили під санкції РНБО, є три букмекерські компанії, що зареєстровані в Україні, зокрема, "Твоя беттінгова компанія" (1XBET).

Економічна правда