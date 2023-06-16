Ефективність роботи АРМА: факти, цифри, розрахунки

У своїх попередніх публікаціях ми звертали увагу громадськості на роботу АРМА. Мова йшла й про ефективність роботи та про шляхи удосконалення роботи Агентства.

Нещодавно до цього також підключились парламентарі, які включили питання аналізу роботи АРМА в порядок денний роботи Тимчасової слідчої комісії парламенту з економічної безпеки, яку очолює народний депутат від партії "ГОЛОС" Ярослав Железняк.

За підсумками чергового засідання парламентська ТСК дійшла висновку, що АРМА працює неефективно.

Задля підтвердження тези про неефективність, голова комісії Ярослав Железняк навіть надав математичне обґрунтування. Мовляв, АРМА передало управителям активи вартістю 7 мільярдів гривень, тоді як надходження до бюджету за минулий рік склали тільки 34 мільйони.

Отже, поділивши 34 млн на 7 млрд, отримуємо 0,3%, як безапеляційний доказ кричущої неефективності управління приватними активами, які знаходяться в тимчасовому управлінні на час арешту.

Міжнародна економічна компаративістика

Для більшої переконливості народні депутати могли б зіграти на контрасті, наприклад, порівнявши за обраною методологією результати АРМА та будь-якої всесвітньо відомої компанії, тим більше що АРМА знаходиться в зоні контрольних заходів Посольства США та Представництва Європейського Союзу.

Щоб відмінність була максимально разючою і якомога краще ілюструвала неспроможність агентства, можна взяти аналогічні показники технологічного гіганта Apple Inc.

За відкритими даними, у першому кварталі цього року ринкова вартість корпорації сягнула понад 2,8 трлн доларів США, чистий квартальний прибуток – $24,16 млрд.

Підставляємо цифри у формулу ТСК і отримуємо коефіцієнт ефективності – 0,8%. Правду кажучи, дещо неочікуваний висновок.

Візьмемо інший приклад. Чистий прибуток компанії Microsoft у квартальному вимірі ($18,3 млрд) поділимо на ринкову вартість корпорації ($2,48 трлн) і отримаємо 0,7%. Водночас економічну ефективність американського передовика електронної комерції Amazon депутатська формула взагалі оцінює у 0,2%.

Парадигма порівнянь

В такій ситуації маємо одне з двох: або АРМА працює ефективніше за Amazon, або ринкова вартість активів, суми отриманих лише від доходів і прибутків – це різні поняття, маніпуляція якими породжує позбавлені сенсу висновки. На жаль, експертне середовище з економічним профілем до роботи в ТСК не залучали.

Сама по собі риторика про прибутковість АРМА є свідченням некоректного розуміння мети діяльності органу, який не має ні господарських, ні фіскальних функцій.

Активи, що передаються Агентству, не належать державі, це приватна власність, на яку тимчасово накладено арешт. І поки суд не конфіскує цю власність або не поверне назад власнику, держава зобов’язана зберігати її вартість.

Тому все, що відібрані АРМА управителі витрачають на утримання активів (а це 1,12 млрд грн тільки з початку минулого року) є економією державного бюджету. При цьому держава не витрачає жодної гривні для оплати послуг управителів, оцінювачів та реалізаторів майна, все це компенсується за рахунок доходів від самих активів.

Інакше кажучи, держава, яка несе відповідальність за збереження арештованого майна як приватної власності, не тільки нічого не витрачає на ці активи, але й заробляє на цьому.

До того ж вигода від управління не обмежується держбюджетом: підприємці отримують додатковий бізнес, працівники – робочі місця, банківська система – додаткові оборотні кошти. Це все – реальний економічний ефект роботи АРМА, який треба оцінювати комплексно.

АРМА – як це влаштовано?

Пошук управителів і передача їм активів – тільки один із напрямів менеджменту АРМА. Лише на основі цього давати оцінки ефективності органу, який відображає комплексну роботу кримінальної юстиції, м’яко кажучи, некоректно.

В умовах війни АРМА перерахувало на потреби ЗСУ та розвідки понад 1,5 млрд грн. З початку воєнних дій реалізовано майна на 1,45 млрд грн. На депозитних рахунках наразі розміщено 1,75 млрд грн, депозитний портфель агентства вже приніс 225 млн грн відсотків.

Але політики і громадськість вперто не помічають цих показників, оперуючи лише цифрою надходжень від управителів. АРМА виконує свою роботу, і коли правоохоронці та суд доведуть до кінця свою, бюджет отримає і перелічені мільярди, адже для цього необхідні вироки та конфіскація.

Головної мети управління: збереження вартості активів – АРМА досягає. За час існування Агентства з держави за рішенням суду не стягнуто ні копійки за знецінення арештованого майна, яке передане в управління.

До появи АРМА за такими позовами з бюджету стягували сотні мільйонів гривень. Тим більше, що в своїй роботі АРМА орієнтується на судову практику Європейського суду з прав людини, вже вироблено відповідні практики реалізації норм європейського законодавства.

Таємниця АРМА

Який висновок можна зробити? АРМА стало предметом уваги евристично налаштованих шукачів фінансових ресурсів для наповнення бюджету. Реальний механізм роботи, завдання органу і його показники мало кого цікавлять.

Натомість концентрація маніпуляцій та інсинуацій на тлі виборів голови Агентства стала аномально високою. Які б цілі не декларували автори цих інформаційно-політичних меседжів, їх риторика сприяє хіба що деградації зусиль з реформування АРМА.

Професійні дискусії не можуть ґрунтуватися на хибних уявленнях про роботу елемента системи кримінальної юстиції, побудованої задля захисту інституту приватної власності на час кримінального провадження.

Не втрачаю надії на те, що здоровий глузд все ж переможе, і головним методом боротьби за потрібні зміни стануть раціональні аргументи, а не ефектна гра на публіку.