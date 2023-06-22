Маск та Цукерберг збираються битися в клітці: що стало причиною
Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв.
Про це повідомляє The Verge.
Маск нещодавно написав у Twitter, що "готовий до бійки в клітці" з Цукербергом.
I’m up for a cage match if he is lol— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023
На що генеральний директор Meta відповів, опублікувавши скріншот твіту Маска в Stories з підписом "надішліть мені місцезнаходження".
Після цієї публікації Цукерберга, Маск відповів двома словами: "Октагон у Вегасі".
Vegas Octagon— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023
Октагон – спеціальна обгороджена арена у формі восьмикутника, на якій проходять бої, які організовує Ultimate Fighting Championship. Вона знаходиться в Лас-Вегасі, штат Невада.
Згодом Маск опублікував новий твіт: "У мене є чудовий хід, який я називаю "Морж", де я просто лежу на супернику і нічого не роблю".
I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing— Elon Musk (@elonmusk) June 22, 2023
Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.
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