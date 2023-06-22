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Маск та Цукерберг збираються битися в клітці: що стало причиною

Четвер, 22 червня 2023, 17:28 - Анастасія Жарикова
 
getty images

Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв.

Про це повідомляє The Verge.

Маск нещодавно написав у Twitter, що "готовий до бійки в клітці" з Цукербергом. 

На що генеральний директор Meta відповів, опублікувавши скріншот твіту Маска в Stories з підписом "надішліть мені місцезнаходження".

 
The Verge

Після цієї публікації Цукерберга, Маск відповів двома словами: "Октагон у Вегасі". 

Октагон – спеціальна обгороджена арена у формі восьмикутника, на якій проходять бої, які організовує Ultimate Fighting Championship. Вона знаходиться в Лас-Вегасі, штат Невада.

Згодом Маск опублікував новий твіт: "У мене є чудовий хід, який я називаю "Морж", де я просто лежу на супернику і нічого не роблю".

Історія з бійкою розпочалась з того, що Meta почала створювати конкурента Twitter. Коли це стало відомо, Маск почав дражнив Цукерберга в Twitter.

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Маск Цукерберг Meta Twitter
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