Маск та Цукерберг збираються битися в клітці: що стало причиною

Мільярдери Ілон Маск та Марк Цукерберг погодились зустрітись в поєдинку в Лас Вегасі в октагоні - клітці для боїв.

Про це повідомляє The Verge.

Маск нещодавно написав у Twitter, що "готовий до бійки в клітці" з Цукербергом.

I’m up for a cage match if he is lol

На що генеральний директор Meta відповів, опублікувавши скріншот твіту Маска в Stories з підписом "надішліть мені місцезнаходження".

Після цієї публікації Цукерберга, Маск відповів двома словами: "Октагон у Вегасі".

Октагон – спеціальна обгороджена арена у формі восьмикутника, на якій проходять бої, які організовує Ultimate Fighting Championship. Вона знаходиться в Лас-Вегасі, штат Невада.

Згодом Маск опублікував новий твіт: "У мене є чудовий хід, який я називаю "Морж", де я просто лежу на супернику і нічого не роблю".

I have this great move that I call “The Walrus”, where I just lie on top of my opponent & do nothing