Маск и Цукерберг собираются сразиться в клетке: что стало причиной

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг согласились встретиться в поединке в Лас-Вегасе в октагоне – клетке для боев.

Об этом сообщает The Verge.

Маск недавно написал в Twitter, что "готов к драке в клетке" с Цукербергом.

I’m up for a cage match if he is lol

На что генеральный директор Meta ответил, опубликовав скриншот твита Маска в Stories с подписью "отправьте мне местоположение".

После этой публикации Цукерберга, Маск ответил двумя словами: "Октагон в Вегасе".

Октагон – специальная огороженная арена в форме восьмиугольника, на которой проходят бои, организуемые Ultimate Fighting Championship. Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Далее Маск опубликовал новый твит: "У меня есть отличный ход, который я называю "Морж", где я просто лежу на сопернике и ничего не делаю".

I have this great move that I call "The Walrus", where I just lie on top of my opponent & do nothing