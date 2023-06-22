Все разделы
Укр / Рус

Маск и Цукерберг собираются сразиться в клетке: что стало причиной

Четверг, 22 июня 2023, 17:28 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг согласились встретиться в поединке в Лас-Вегасе в октагоне – клетке для боев.

Об этом сообщает The Verge.

Маск недавно написал в Twitter, что "готов к драке в клетке" с Цукербергом.

На что генеральный директор Meta ответил, опубликовав скриншот твита Маска в Stories с подписью "отправьте мне местоположение".

 
The Verge

После этой публикации Цукерберга, Маск ответил двумя словами: "Октагон в Вегасе".

Октагон – специальная огороженная арена в форме восьмиугольника, на которой проходят бои, организуемые Ultimate Fighting Championship. Она находится в Лас-Вегасе, штат Невада.

Далее Маск опубликовал новый твит: "У меня есть отличный ход, который я называю "Морж", где я просто лежу на сопернике и ничего не делаю".

История с дракой началась с того, что Meta начала создавать конкурента Twitter. Когда это стало известно, Маск начал дразнить Цукерберга в Twitter.

Читайте также: Издевательство мировых масштабов. Пять шагов Илона Маска, за которые его возненавидели пользователи Twitter

Маск Цукерберг Meta Twitter
Материалы по теме
Украинский "Старлинк" отсудил у компании Маска средства на адвокатов, потраченные во время судов за бренд 16 июня 2023, 15:51
Стартап Маска по производству мозговых чипов Neuralink оценили в $5 миллиардов – Reuters 5 июня 2023, 17:59
Маск переманил в Twitter еще одного топ-менеджера из команды NBCUniversal 5 июня 2023, 17:03
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте