Нафта падає третій день поспіль на тлі сподівань про припинення вогню на Близькому Сході

Ціни на нафту падають третій день поспіль на тлі сподівань на укладення угоди про припинення вогню на Близькому Сході та збільшення запасів і видобутку нафти в США, найбільшому споживачеві нафти у світі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Липневі ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 70 центів, або на 0,8%, до 85,63 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate за червень знизилися на 75 центів, або на 0,9%, до 81,18 долара за барель.

Очікування того, що угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом може бути укладена, після того, як Єгипет знову спробував відновити переговори між ними, підштовхнули ціни на нафту до зниження.

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"Можливість укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС зменшила занепокоєння щодо ескалації конфлікту і будь-яких можливих перебоїв у постачанні", - зазначають аналітики ANZ у своїй записці.

Однак у вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв продовжити давно обіцяний штурм міста Рафах на півдні Гази, незалежно від того, якою буде відповідь ХАМАС на останні пропозиції щодо припинення бойових дій і повернення ізраїльських заручників.

Також на ціни тиснули збільшення запасів сирої нафти в США та зростання пропозиції нафти.

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Видобуток нафти в США зріс до 13,15 млн барелів на добу у лютому з 12,58 млн б/д у січні, що є найбільшим місячним приростом за останні 3 з половиною роки.

Економічна правда.