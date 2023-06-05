Маск переманив у Twitter ще одного топменеджера з команди NBCUniversal

Компанія Twitter найняла ще одного топменеджера NBCUniversal -Джо Бенарроча: він приступає до виконання своїх обов'язків у понеділок, зосередившись на бізнес-операціях.

Про це пише BBC.

"Це станеться менш ніж через місяць після того, як керівницю відділу реклами NBCUniversal Лінду Яккаріно було призначено новим генеральним директором Twitter.

Вона обійме посаду, яку наразі обіймає Маск, який залишатиметься тісно залученим до компанії", - пише видання.

Бенарроч вже оновив свій профіль в LinkedIn, вказавши, що він буде працювати в нью-йоркському офісі Twitter.

"Я з нетерпінням чекаю можливості принести свій досвід у Twitter і працювати з усією командою над створенням Twitter 2.0 разом", - написав він.

Яккаріно написала у Twitter "Ласкаво просимо до зграї @benarroch_joe! Від однієї пташки до іншої (йдеться про логотипи NBCUniversal (павич) та Twitter (маленька пташка) - ред.)".

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На своєму останньому місці роботи Бенарроч був виконавчим віце-президентом з питань комунікацій, реклами та партнерства в NBCUniversal. Раніше він працював у Facebook.

Минулого місяця Маск заявив, що знайшов нову генеральну директорку для компанії - Лінду Яккаріно. Власник Twitter додав, що Яккаріно почне роботу через шість тижнів.

Маск також заявив, що продовжуватиме брати участь у роботі платформи в якості виконавчого голови та головного технічного директора.

Економічна правда