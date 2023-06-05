Стартап Маска з виробництва мозкових чипів Neuralink оцінили в $5 мільярдів – Reuters

Стартап Ілона Маска з виробництва мозкових імплантатів Neuralink, який два роки тому оцінювався в 2 мільярди доларів під час приватного збору коштів, зараз коштує близько 5 мільярдів доларів.

Про це пише Reuters із посиланням на приватні угоди з акціями, про які агентству розповіли 5 обізнаних джерел.

За словами джерел, деякі покупки оптимістично налаштованих інвесторів підвищили оцінку в останні місяці, напередодні оголошення Neuralink 25 травня про те, що американські регулятори схвалили випробування мозкового чипу на людях.

Експерти кажуть, що для отримання дозволу на комерційне використання Neuralink може знадобитися кілька років.

Колишній директор програми з нейроінженерії в Національному інституті охорони здоров'я США (NIH) Кіп Людвіг сказав, що він "оптимістично" очікує, що Neuralink знадобиться ще щонайменше 10 років для комерціалізації свого мозкового імплантату.

Компанія також стикається з іншими проблемами, серед яких - федеральні перевірки її діяльності у сфері досліджень на тваринах.

Керівники Neuralink та Маск не відповіли на запити про коментарі.

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За даними Pitchbook, під час останнього відомого збору коштів у 2021 році Neuralink залучила 205 мільйонів доларів при оцінці приблизно в 2 мільярди доларів.

Нагадаємо:

Компанія Ілона Маска Neuralink, що виробляє мозкові імплантати, заявила, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дало "зелене світло" першому клінічному дослідженню на людях.

Економічна правда