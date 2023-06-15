lifecell тестує першу в Україні базову станцію, яка працюватиме навіть під час блекаутів

Мобільний оператор lifecell запустив в Одеській області першу в країні базову станцію на сонячних батареях і вивчає можливість масштабування проєкту.

Про це повідомили у пресслужбі оператора, передає "Інтерфакс-Україна".

Станція на сонячних батареях встановлена в Одеській області. Її потужності достатньо для забезпечення зв'язком більше ніж 2 тис. осіб у чотирьох населених пунктах.

"Тестування використання сонячних панелей (на експериментальній базовій станції – ред.) триватиме протягом року, щоб фахівці оператора мали можливість оцінити їх ефективність у різні сезони та різну погоду", - повідомили у пресслужбі.

Компанія розглядає можливість масштабувати проєкт.

"Якщо пілотний проєкт продемонструє успішні результати, оператор масштабує використання сонячних панелей для резервного живлення базових станцій, що стане екологічною альтернативою дизельним генераторам на об'єктах, де є проблеми з традиційним живленням", - додали в lifecell.

У компанії уточнили, що використання альтернативних джерел енергії планується в тих регіонах, в яких є труднощі з підключенням до електромереж, а також, на тих локаціях, де необхідні резервні джерела живлення, а природні чинники сприяють їх використанню.

Живлення встановленої в Одеській області базової станції здійснюється за допомогою семи сонячних батарей. Вони генерують постійний струм напругою 48 вольтів, який подається на обладнання базової станції. Площа батарей становить 84 кв. м, що дає змогу виробляти до 16 кВт-год електроенергії, уточнили в пресслужбі lifecell.

Базова станція може підключатися до зовнішньої енергомережі. Остання забезпечує резервне живлення, що дасть змогу працювати взимку, коли кількість сонячної енергії стане меншою. Водночас із травня як експеримент станція працює без зовнішнього живлення, уточнили в компанії.

Суму інвестицій у проєкт не розголошують.

Нагадуємо:

Раніше віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що компанії телекомунікаційного сектора продовжують активну підготовку до осінньо-зимового періоду. На сьогодні з 34 тис. базових станцій понад 90% забезпечені акумуляторами, 10% - генераторами. Також оператори замінюють свинцеві батареї на літієві, які дають змогу довше надавати послуги зв'язку в умовах відключення електроживлення.