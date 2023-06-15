lifecell тестирует первую в Украине базовую станцию, которая будет работать даже во время блэкаутов

Мобильный оператор lifecell запустил в Одесской области первую в стране базовую станцию на солнечных батареях и изучает возможность масштабирования проекта.

Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передает "Интерфакс-Украина".

Станция на солнечных батареях установлена в Одесской области. Ее мощности достаточно для обеспечения связью более 2 тыс. человек в четырех населенных пунктах.

"Тестирование использования солнечных панелей (на экспериментальной базовой станции - ред.) продлится в течение года, чтобы специалисты оператора имели возможность оценить их эффективность в разные сезоны и разную погоду", - сообщили в пресс-службе.

Компания рассматривает возможность масштабировать проект.

"Если пилотный проект продемонстрирует успешные результаты, оператор масштабирует использование солнечных панелей для резервного питания базовых станций, что станет экологической альтернативой дизельным генераторам на объектах, где есть проблемы с традиционным питанием", - добавили в lifecell.

В компании уточнили, что использование альтернативных источников энергии планируется в тех регионах, в которых есть трудности с подключением к электросетям, а также, на тех локациях, где необходимы резервные источники питания, а природные факторы способствуют их использованию.

Питание установленной в Одесской области базовой станции осуществляется с помощью семи солнечных батарей. Они генерируют постоянный ток напряжением 48 вольт, который подается на оборудование базовой станции. Площадь батарей составляет 84 кв. м, что позволяет вырабатывать до 16 кВт-ч электроэнергии, уточнили в пресс-службе lifecell.

Базовая станция может подключаться к внешней энергосети. Последняя обеспечивает резервное питание, что позволит работать зимой, когда количество солнечной энергии станет меньше. При этом с мая в качестве эксперимента станция работает без внешнего питания, уточнили в компании.

Сумму инвестиций в проект не разглашают.

Напоминаем:

Ранее вице-премьер - глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что компании телекоммуникационного сектора продолжают активную подготовку к осенне-зимнему периоду. На сегодня из 34 тыс. базовых станций более 90% обеспечены аккумуляторами, 10% - генераторами. Также операторы заменяют свинцовые батареи на литиевые, которые позволяют дольше предоставлять услуги связи в условиях отключения электропитания.