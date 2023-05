Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон

Nvidia Corp у вівторок стала першим виробником чипів, який приєднався до клубу з трильйонним капіталом, оскільки компанія робить ставку на сплеск попиту на свої чипи зі штучним інтелектом, які забезпечують роботу чат-бота ChatGPT і багатьох інших додатків.

Про це пише Reuters.

Акції компанії, що випускає ігрові та ШІ-чіпи, зросли на 4,2%.

Водночас вартість тайванської Taiwan Semiconductor Manufacturing (NSMC) оцінюється приблизно в 535 млрд дол.

"Meta Platforms, ринкова капіталізація якої на момент останнього закриття торгів становила близько 670 млрд дол, подолала трильйонний рубіж у 2021 році, тоді як Apple Inc, Alphabet Inc, Microsoft Corp та Amazon.com Inc є іншими американськими компаніями, що входять до клубу", - нагадує видання.

Аналітики з Уолл-стріт назвали прогноз щодо Nvidia "незбагненним" і "космологічним", масово підвищуючи свої цінові орієнтири. Найвищий ціновий орієнтир оцінює компанію приблизно в 1,6 трильйона доларів, на рівні з Alphabet, який є материнською компанією Google.

"З огляду на те, що оцінка значно вища за середній довгостроковий показник, на компанію буде чинитися значний тиск для забезпечення стабільного зростання ... в майбутньому можлива волатильність ціни її акцій", - сказала керівник відділу грошей і ринків в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер.

ШІ опинився в центрі уваги після того, як минулого тижня Nvidia приголомшила інвесторів прогнозом доходів, який перевершив очікування аналітиків більш ніж на 50%.

"На даний момент Nvidia є зразком для наслідування у сфері ШІ", - сказав голова Great Hill Capital Томас Хейз. "Ринок приходить до розуміння того, чи є ця тенденція ШІ реальною", - додав він.

Минулого тижня акції Nvidia виросли приблизно на 25%, викликавши ралі в акціях, пов'язаних зі штучним інтелектом, і підтримали інших виробників мікросхем.

Стрімкий успіх ChatGPT, що належить OpenAI, спонукав таких технологічних гігантів, як Alphabet і Microsoft, максимально використовувати генеративний ШІ, який може вести розмову, подібну до людської, і створювати все - від жартів до поезії.

Нагадаємо:

Акції американської компанії Nvidia зросли в четвер на 24% та підвищив її ринкову вартість до 939 млрд дол – незабаром компанія може приєднатися до "клубу" з п’яти компаній вартістю в понад 1 трлн дол.

Економічна правда