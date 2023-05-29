Японський індекс Nikkei підскочив до максимуму з 1990 року: причини

Середній японський індекс акцій Nikkei виріс у понеділок до найвищого рівня з липня 1990 року на тлі оптимізму щодо угоди про стелю держборгу США і ослаблення єни.

Про це пише Reuters.

"Акції SoftBank Group підскочили більш ніж на 8%, оскільки акції японських компаній, пов'язаних з виробництвом мікросхем, продовжували зростати на тлі ейфорії щодо штучного інтелекту.

Nikkei підскочив до 31 560,43 протягом перших 10 хвилин торгів, хоча протягом дня зростання було обмежене, оскільки індекс закрився на рівні 31 233,54", - пише агентство.

Акції SoftBank продовжували зростати протягом дня на новинах про те, що британська дочірня компанія Arm Ltd розгорнула нову технологію чипів, яку тайванський виробник чіпів для смартфонів MediaTek буде використовувати в продуктах наступного покоління.

Advantest, виробник обладнання для тестування чипів, серед клієнтів якого є Nvidia Corp, виріс ільш ніж на 4%, збільшивши прибуток за останні три сесії майже до 26%.

"Спусковим гачком для всього стала Nvidia", - сказав головний ринковий стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management Масахіро Ічікава.

Настрій на японському ринку покращився, коли президент США Джо Байден заявив у неділю, що він завершив роботу над бюджетною угодою зі спікером Палати представників Кевіном Маккарті, і угода готова до передачі в Конгрес для голосування.

Тим часом єєна впала до позначки 141 за долар вперше за шість місяців, що підвищило вартість зарубіжної виручки японських експортерів.

З 225 компонентів Nikkei 165 зросли, 51 впав, а дев'ять залишились без змін.

Економічна правда