Найбагатша людина світу Арно втратив $11 мільярдів за день після падіння акцій LVMH

Французький мільярдер Бернар Арно - найбагатша людина світу - втратив 11,2 млрд дол за один день після обвалу акцій його конгломерату LVMH через побоювання, що ослаблення економіки США знизить попит на предмети розкоші.

Про це пише Bloomberg.

"Статки власника конгломерату LVMH, до якого, серед іншого, входять бренди Louis Vuitton, Moet & Chandon і Christian Dior, зростали протягом більшої частини 2023 року, коли ціни на акції європейських компаній у сфері предметів розкоші стрімко зростали.

У вівторок акції LVMH впали на 5% в Парижі - найбільше за останній рік - на тлі більш широкого падіння, яке "стерло" близько 30 мільярдів доларів з європейського сектору розкоші", - пише агентство.

Навіть з урахуванням втрат статки французького мільярдера все ще становлять 191,6 млрд доларів, свідчить Bloomberg Billionaires Index.

За даними видання, цьогоріч Арно додав до своїх статків 29,5 млрд дол.

При цьому розрив між статками Арно та гендиректора Tesla Ілона Маска, другої найбагатшої людини у світі, скоротився до 11,4 млрд дол.

Обвал акцій LVMH у вівторок стався після їх тривалого зростання протягом року (на 23%).

Аналітики Deutsche Bank AG Метт Гарланд і Адам Кокран у своїй записці зазначили, що очікують, що інвестори стануть більш вибірковими щодо європейських акцій компаній-продавців предметів розкоші, а уповільнення зростання в США викликає занепокоєння.

Читайте також: "Вовк у кашемірі": як власник Louis Vuitton Бернар Арно став найбагатшою людиною світу

Економічна правда